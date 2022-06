Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Alice Campello sarebbe in attesa del suo quarto figlio.

Stando a quanto riportato sui social da Deianira Marzano, Alice Campello e Alvaro Morata potrebbero presto diventare genitori per la quarta volta e, sempre secondo i rumor, sarebbero in attesa di una femminuccia. Al momento la questione non ha ancora ricevuto conferma da parte dei due diretti interessati, ma in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

Alice Campello

Alice Campello incinta per la quarta volta?

Dopo la nascita dei piccoli Leonardo, Alessandro e Alessandro Morata, sembra che Alice Campello e Alvaro Morata siano in procinto di allargare ulteriormente la famiglia: la modella del resto non ha mai fatto segreto di desiderare una figlia femmina, e forse stavolta potrebbe riuscire a realizzare il suo sogno!

Sulla questione al momento lei e il calciatore non hanno ancora rotto il silenzio e in tanti tra i fan sperano di sentir confermare la notizia. “Mi piacerebbe averne altri due, ma fra un po’ di tempo perché ora voglio godermi questi tre. Poi, quando sarà il momento, vorrei una femminuccia e sono sicura che arriverà”, aveva confessato la modella a Verissimo. I suoi figli (due dei quali gemelli) sono nati nel 2018 e nel 2020.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG