Mentre la stagione calda si prepara a scoppiare in tutto il suo tepore tra qualche mese, i trend moda estate 2022 sono già pronti in un valzer di cromature che abbracciano forme e stili.

Scegliere l’outfit adatto significa anche esprimere al meglio la propria personalità attraverso le forme del corpo, in un’affermazione della bellezza femminile che nella stagione estiva offre il meglio di sé attraverso i colori, gli abbinamenti e gli accessori.

A questo punto dell’anno è fondamentale iniziare a prepararsi per creare l’abbigliamento da spiaggia e per la movida, ecco quali sono gli outfit donna estate 2022.

Tonalità chiare e bianco da spiaggia

Uno dei trend che domineranno l’estate 2022 è il bianco: vestiti, tailleur, gonne e vestitini corti vanno già a ruba. Una tendenza che esprime purezza, un nuovo inizio ma soprattutto, allontana i raggi solari grazie alla sua cromatura chiara. Al bianco è possibile abbinare diverse tonalità chiare, uno stile perfetto per le serate eleganti ma allo stesso tempo ideale anche in spiaggia o nelle serate di feste e movida.

Il super nudo per essere sensuali e accattivanti

Estate significa anche scoprire il corpo e lasciar danzare le sue forme attraverso l’outfit super nudo, uno stile sensuale e accattivante che non solo chi vuole essere eccentrica, abbraccia con entusiasmo. Dagli abiti trasparenti alle soluzioni cut – out, sono diversi gli stili e le forme di questa categoria di abbigliamento, sempre alla moda, versatile per ogni occasione.

Abiti corti o minigonna per una fresh summer mozzafiato

Se la minigonna è un evergreen che non passa mai di moda da circa 60 anni, gli abiti corti sono una sottocategoria del super nudo che in qualche modo riesce a renderlo più castigato senza esagerare troppo. Il confine sottile fra queste due categorie è un’ottima motivazione per avere nel guardaroba sia abiti corti che modelli cut – out. La scelta di molte donne e ragazze sensibili ai temi ambientali corre nella direzione abbigliamento naturale ecosostenibile, fornito da diversi brand online sul Web, come per esempio na-kd fashion.

L’azzurro è il colore dell’estate 2022

A molte verrà in mente il monologo di Miranda Priestly nel film Il Diavolo Veste Prada ma in realtà questa cromatura domina le passerelle primaverili e dominerà quelle estive: da Stella McCartney ad Alberta Ferretti fino a Dior, sono diversi i brand e tante le top model che hanno già abbracciato questa tonalità, riportandola sulla cresta dell’onda dell’alta moda. Che si tratti di accessori, scarpe, gonne, cappelli, dal turchese al ceruleo, l’azzurro è perfetto con il bianco, con i colori scuri e con qualche cromatura vivace. Il colore del cielo e l’atmosfera del mare confluiscono trionfanti nell’orizzonte di questo colore.

Fantasie vivaci e colori floreali

Le tonalità esplosive e colori vivaci sono perfetti per dare un tocco di allegria all’estate 2022. Perfetti per ogni occasione, ideali per tutte le situazioni, questo tipo di outfit spazia dal casual all’elegante e riesce a dare una forma allegra alla stagione estiva.

