Il calciatore Mario Balotelli ha dedicato un romantico post via social alla sua fidanzata, Francesca Monti.

Da alcuni mesi Mario Balotelli fa coppia fissa con Francesca Monti e nelle ultime ore, via social, il calciatore ha dedicato un romantico post alla fidanzata, con cui sarebbe più felice che mai. “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie, amiamoci per sempre”, ha scritto nel suo post via social.

Mario Balotelli: la dedica a Francesca Monti

A quanto pare Mario Balotelli ha trovato l’amore e non ha paura di mostrarlo in pubblico: sui social il calciatore ha dedicato un messaggio romantico a Francesca Monti, con cui fa coppia fissa da alcuni mesi. Lei è da sempre lontana dal mondo dello spettacolo e sembra che abbia incontrato Balotelli in un locale dove avrebbe lavorato come cameriera (ma sulla questione non vi sono conferme).

Balotelli è famoso per alcune delle sue liaison con alcune delle donne più belle e famose dello show business: tra queste la top model Dayane Mello e la showgirl Raffaella Fico (madre di sua figlia Pia). La storia tra i due è destinata a durare? I fan dei social sperano di saperne presto di più.

