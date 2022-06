Una volta rientrata dall’Isola dei Famosi Lory Del Santo si è scagliata contro uno dei naufraghi del reality show.

Una volta tornata in Italia dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo si è tolta qualche sassolino della scarpa contro Luca Daffrè, che ha definito viscido, patetico e falso in un’intervista a Novella 2000. “Senza di lui la mia vita è migliore. Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Nicolas Vaporidis per essere accettato dal gruppo. E parlando di lui, è stato l’ambasciatore della falsità, ma se questo piace a me va anche bene così. Non lo stimo”, ha dichiarato l’attrice.

Lory Del Santo

Lory Del Santo contro Luca Daffrè

Nei giorni scorsi Lory Del Santo ha avuto un faccia a faccia con il suo storico fidanzato, Marco Cucolo, con cui ha deciso di prendersi un periodo di pausa dopo la delusione vissuta all’Isola dei Famosi. A seguire l’ex naufraga si è scagliata anche contro Luca Daffrè e contro Edoardo e Guendalina Tavassi.

“Edoardo e Guendalina? I più falsi, ipocriti e maleducati che abbia mai incontrato. Guendalina è stata anche scorretta”, ha tuonato l’attrice. Lei e i suoi ex compagni d’avventura troveranno il modo di chiarire? La pace sembra ormai un miraggio per quanto riguarda l’attrice.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG