Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno partecipato insieme al videoclip del nuovo singolo del cantante, Ama.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno trovato un nuovo equilibrio, e dopo la partecipazione del cantante a Michelle Impossibile la showgirl ha deciso di “ricambiare” prestando il suo volto per il videoclip di Ama, ultimo singolo di Ramazzotti. Nel video è presente anche la figlia avuta dalla coppia, Aurora Ramazzotti, felice dell’armonia tra i suoi genitori.

“Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros, scriveva ‘Ti va di partecipare al mio video?’. Io ho detto certo, ti dico già di sì a scatola chiusa. Il giorno del video mi sono svegliata alle 6 del mattino, mi sono detta che bella la vita. 26 anni dopo Più bella cosa, le cose sono cambiate, si sono evolute[…]. L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore”, ha confessato Michelle Hunziker nelle sue stories su Instagram.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti: il video di Ama

A 26 anni dall’uscita di Più bella cosa (per cui Michelle Hunziker è apparsa sempre nel videoclip) Eros Ramazzotti ha voluto di nuovo accanto a sé la sua ex moglie per un progetto importante, la realizzazione del videoclip del suo brano Ama. La canzone è un inno alla libertà e a ogni forma di amore, quindi si dà il caso che faccia proprio al caso dell’ex coppia d’oro dello show business, che oggi sembra aver trovato una nuova armonia.

Eros Ramazzotti ha anche confessato che sarebbe stato accanto all’ex moglie quando lei ha affrontato la difficile separazione da Tomaso Trussardi.

