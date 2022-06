La modella Dayane Mello si è mostrata in una caserma dei carabinieri e ha spiegato perché attraverso i social.

Dayane Mello si è recata dai carabinieri per denunciare le minacce e le continue intromissioni che subirebbe – attraverso i social – nella sua vita privata. Attraverso le sue stories la modella ed ex gieffina ha detto: “Ragazzi, voglio ringraziare tutti i miei fan che hanno fatto da scudo, silenziando tante situazioni della mia vita. Siete fantastici. E ovviamente devo denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a scrivere lettere, cattiverie su di me e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti.”

Dayane Mello: la denuncia dai carabinieri

Così come altre vip anche Dayane Mello ha deciso di sporgere denuncia contro chi le scrive continuamente messaggi d’odio o peggio minacce attraverso i social.

La modella e influencer in particolare ha subito numerosi attacchi per il suo legame con la figlia Sofia e per i suoi scatti osé. In molti in passato l’hanno anche fortemente insultata per come ha gestito la scomparsa di suo fratello Lucas (morto in un incidente stradale). A seguito dell’accaduto, nonostante il lutto, Dayane decise di restare all’interno del reality show di Alfonso Signorini (a causa della pandemia infatti sarebbe stata impossibilitata a raggiungere i suoi familiari).

