Alex Belli e Delia Duran hanno confessato perché sarebbero costretti a fare l’amore solamente 2 volte a settimana.

La passione è ancora alle stelle tra Alex Belli e Delia Duran nonostante quanto sia capitato tra loro al GF Vip 6 (a causa dell’avvicinamento tra l’attore e Soleil Sorge). Delia, che desidera ardentemente un figlio, ha confessato attraverso i social che lei e Belli sarebbero costretti a fare l’amore solo 1-2 volte a settimana su ordine del suo ginecologo: “Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”, ha specificato nelle sue stories.

Delia Duran

Alex Belli e Delia: i rapporti intimi

Alex Belli e Delia Duran desiderano avere un figlio loro e, su consiglio del loro ginecologo, avrebbero ridotto il numero dei loro rapporti intimi settimanali. La coppia sembra aver ritrovato l’antica intesa dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 6, che aveva minato il loro rapporto.

Delia ha rivelato che si starebbe sottoponendo a una terapia a base di integratori e vitamine e ha anche rivelato che, se non dovesse riuscire ad avere un figlio in maniera naturale, ricorrerà alla fecondazione assistita.

