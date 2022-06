Il fotografo Oliviero Toscani, Re della provocazione, ha scagliato una frecciatina infuocata contro Chiara Ferragni.

Nell’ambito della presentazione della sua mostra ‘Olivero Toscani. Professione fotografo’ che ha aperto a Palazzo reale, Toscani ha risposto ad alcune domande dei giornalisti e ha scagliato una frecciatina contro Chiara Ferragni, che ha definito “la fotografa più importante del momento, anche se non sa fotografare”: “La sua fotografia è una memoria storica, non è opera d’arte quello che fa la Ferragni, lei è quella che usa la fotografia nel modo più moderno. Non migliore. Trovo che sia una persona interessante, io non seguo quello che dice la Chiara Ferragni, trovo che gli stupidi seguano Chiara Ferragni, infatti ne ha più di 22 milioni”, ha dichiarato il celebre fotografo (stando a quanto riporta Il Giorno).

Chiara Ferragni

Oliviero Toscani contro Chiara Ferragni

Oliviero Toscani ha scagliato una frecciatina contro la celebre influencer Chiara Ferragni o, per meglio dire, contro i suoi 22 milioni di follower che, a suo dire, sarebbero soltanto degli stupidi. Il fotografo ha anche aggiunto di considerare la moglie di Fedez “una persona interessante” e “la fotografa più importante del momento”. Lei replicherà alle parole del celebre fotografo? Al momento Chiara Ferragni non si è pronunciata sull’argomento e in tanti tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.

