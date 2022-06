Una volta rientrata dall’Isola dei Famosi Mercedesz Henger ha deciso di replicare contro Edoardo Tavassi.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha affermato in una diretta social di preferire Estefania Bernal a Mercedesz Henger, che ha anche definito “falsa”. Una volta rientrata in Italia la figlia di Eva Henger ha quindi deciso di replicare, e attraverso i social ha dichiarato: “Mi state scrivendo che dovrei rispondere a determinate accuse… vi informo che non me ne frega niente. Me ne frega di risolvere le cose nella vita reale e così sto facendo”. Tra lei e Edoardo ci saranno ulteriori sviluppi?

Mercedesz Henger: la replica a Edoardo Tavassi

Una volta rientrato in Italia Edoardo Tavassi ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di riprendere a frequentare Mercedesz Henger e ha anche specificato di non potersi fidare di lei. La modella, figlia dell’ex attrice Eva Henger, ha replicato a mezzo social, lasciando intendere di non essere minimamente toccata da quanto detto da Edoardo.

“Con Mercedesz ci sono state delle cose che non mi erano chiare, semplicemente questo. Non mi fido in quel contesto! La vita vera è fuori. Io sono uno che guarda e analizza. Lei sa come funziona il reality io no perché non l’ho mai fatto. Non mi dovete imporre cose per piacere alla gente. Non mi faccio fregare e se vedo il marcio probabilmente c’è e raramente mi sbaglio. Poi esci dall’Isola ed hai le prove. Mi ha taggato in un post ma è l’unica persona che non ho sentito“, ha tuonato Edoardo nella sua diretta via social lasciando intendere di non voler più avere nulla a che fare con Mercedesz.

