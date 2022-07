Secondo indiscrezioni Amadeus starebbe facendo di tutto per portare Lady Gaga e Britney Spears al Festival di Sanremo 2023.

Amadeus è stato riconfermato come direttore artistico di Sanremo 2023 e, secondo Coming Soon, il conduttore sarebbe in trattativa con i manager di Britney Spears e Lady Gaga per portare entrambe alla kermesse come ospiti speciali. Al momento sulla questione non sono noti ulteriori dettagli ma sembra che Britney Spears possa richiedere fino a 200mila euro per la sua partecipazione alla kermesse.

Lady Gaga e Britney Spears saranno ospiti di Sanremo 2023? Secondo i rumor in circolazione le trattative sarebbero già in corso per portare le due popstar al celebre festival italiano, ma sulla questione non vi sono conferme. Nel frattempo Amadeus ha confermato che Chiara Ferragni sarà con lui sul palco dell’Ariston nella prima e nell’ultima serata del Festival di Sanremo, e in tanti non vedono l’ora di sapere quali sorprese riserverà l’influencer al pubblico del celebre show.

L’influencer ha espresso via social la sua emozione e ha ringraziato Amadeus per averle dato questa opportunità dopo anni in cui, per motivi di lavoro (e della sua seconda gravidanza), aveva dovuto rinunciare a prendervi parte.

