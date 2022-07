Secondo indiscrezioni il cachet percepito da Chiara Ferragni a Sanremo 2023 sarebbe a dir poco da capogiro.

Chiara Ferragni è stata confermata da Amadeus come co-conduttrice a Sanremo 2023 e, secondo indiscrezioni (riportate da Fanpage), l’influencer percepirà un cachet da ben 100mila euro. Lo show andrà in onda dal 7 all’11 febbraio e al momento non ci sono conferme in merito al compenso che sarebbe stato concordato con l’influencer.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: il cachet a Sanremo 2023

Dopo 4 anni in cui ha dovuto rinunciare a prendere parte al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è stata finalmente confermata come co-conduttrice della kermesse. Secondo i rumor in circolazione l’influencer percepirà un compenso pari a 100mila euro per condurre la prima e l’ultima serata dell’evento. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme ma sui social la questione non ha mancato di suscitare già alcune polemiche. Attraverso i social Francesco Facchinetti – in merito ai compensi esagerati percepiti dagli ospiti di Sanremo – ha affermato:

“Ci sono stati degli ospiti che al Festival di Sanremo hanno preso anche 500 – 600 mila euro per una serata. Ci sono stati direttori artistici e presentatori che hanno preso più di un milione di euro. E poi ricordatevi che il prezzo che una persona prende è direttamente proporzionale a quanti soldi fa guadagnare al Festival di Sanremo. Se mettono sul palco Chiara Ferragni, vuol dire che guadagneranno grazie a lei, gli sponsor, ecc, almeno 30 volte tanto.”

