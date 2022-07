Dopo il terribile incidente che l’ha costretta alla carrozzina, Eva Henger ha confessato di avere paura ad uscire di casa.

Lo scorso 29 aprile Eva Henger è stata protagonista di un terribile incidente stradale in cui hanno perso la vita due persone e, dopo un mese trascorso in ospedale, l’ex attrice è oggi costretta a usare – almeno temporaneamente – una sedia a rotelle. Lei stessa ha inoltre confessato che l’accaduto le avrebbe provocato degli attacchi di panico e che oggi avrebbe paura ad uscire di casa. “Ho paura di uscire. Qualche giorno fa sono salita in auto, con la carrozzina che ho soprannominato la mia Ferrari. Ero terrorizzata. Quando hai la certezza di non essere indistruttibile, ti senti sempre in pericolo”, ha dichiarato l’attrice a Nuovo Tv.

Eva Henger: la sedia a rotelle e le paure

Eva Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, hanno avuto un drammatico incidente d’auto mentre si stavano recando in Ungheria per acquistare un cane da regalare alla figlia Jennifer. Nello scontro due persone sono scomparse e l’ex attrice e suo marito sono finiti in ospedale, dove hanno subito numerosi interventi. Oggi Eva Henger è in via di ripresa, ma lei stessa ha confessato a Nuovo Tv di avere delle grandi paure e di piangere ogni sera per la coppia morta nell’incidente.

