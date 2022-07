Dopo l’arrivo della piccola Grace, il cantante Stash e la fidanzata Giulia Belmonte avranno la loro seconda figlia.

Stash dei The Kolors hanno annunciato con gioia che presto avrà un’altra bambina: il cantante non aveva fatto segreto di desiderare un’altra femmina e a quanto pare il destino ha deciso di accontentarlo. “Arriverà un’altra femmina nella mia vita e io non vedo l’ora di abbracciarla. Sono felice”, ha scritto il cantante in una story via social.

Stash

Stash: la seconda figlia

Stash e Giulia Belmonte stanno per allargare la loro famiglia e i due sono più uniti e felici che mai. Il cantante, già papà della piccola Grace, non aveva fatto segreto di desiderare un’altra bambina e aveva confessato a Verissimo: “Vorrei fosse un’altra femmina sia per il rapporto speciale che si instaura tra papà e figlia, ma anche per Grace, visto che avranno meno di due anni di differenza“.

Al momento non è dato sapere quale sarà il nome della piccola in arrivo, ma in tanti tra i fan sui social hanno le congratulazioni al cantante e alla sua compagna. I due hanno rivelato di non aver programmato i fiori d’arancio e in tanti si chiedono se la coppia prima o poi si deciderà a recarsi all’altare.

