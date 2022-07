Secondo i rumor Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono pronti a convolare a nozze a festeggiare anche il battesimo del loro bambino.

Fiori d’arancio in vista per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: secondo Nuovo Tv la coppia sbocciata al GF Vip 4 sarebbe pronta a dire “sì” sull’Isola di Lampedusa, stessa location in cui sarebbero intenzionati anche a celebrare il battesimo del figlio Gabriele. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma, secondo l’indiscrezione, la cerimonia potrebbe avvenire già a settembre.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: nozze in vista

Secondo Nuovo Tv Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sarebbero intenzionati a celebrare le loro nozze lo stesso giorno in cui potrebbe svolgersi anche il battesimo del loro bambino, il piccolo Gabriele.

ùL’indiscrezione al momento non ha ricevuto conferma, ma in tanti tra i fan della coppia sono impazienti di saperne di più. I due avrebbero scelto come location per i due eventi Lampedusa, isola del cuore di Clizia Incorvaia, e con una doppia cerimonia potrebbero beneficiare della presenza di tutti i loro amici e parenti in una volta la sola. Nelle prossime ore i due confermeranno i rumor in circolazione? In tanti tra i loro fan sperano proprio di sì!

