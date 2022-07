Dopo la nascita della piccola Luce Maria, Cristina Chiabotto ha annunciato via social la nascita della sua seconda figlia.

Cristina Chiabotto è diventata mamma della piccola Sofia, sua seconda figlia. L’ex Miss ha annunciato la nascita della bambina via social, e in un suo post ha scritto: “29 Giugno 2022…Benvenuta Sofia“. Nel 2021 la Chiabotto e suo marito Marco Roscio avevano avuto insieme la loro prima figlia, la piccola Luce Maria.

Cristina Chiabotto mamma per la seconda volta

Con enorme gioia Cristina Chiabotto ha presentato al mondo la sua seconda bambina, la piccola Sofia. Il nome della piccola è rimasto top secret fino al giorno della sua nascita, mentre il suo arrivo era stato annunciato dall’ex Miss attraverso i social durante le festività pasquali.

In tanti sono rimasti stupiti nell’apprendere della notizia della seconda gravidanza di Cristina Chiabotto, che ha avuto la sua prima figlia poco più di un anno fa. Lei e Marco Roscio sono più felici che mai per l’arrivo della piccola Sofia e la coppia ha finalmente potuto fare ritorno a casa con la bambina. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni ai due per l’arrivo della bambina e non vedono l’ora di saperne di più sulla loro nuova vita in quattro.

