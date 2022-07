Clarissa Selassié, ex concorrente del GF Vip 6, ha scagliato una frecciatina contro Signorini in merito alla sua scelta sugli opinionisti.

Clarissa Selassié non è stata d’accordo con la scelta fatta da Alfonso Signorini in merito agli opinionisti della settima edizione del suo reality show (che saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli) e, attraverso i social, si è pronunciata sulla vicenda affermando nelle sue stories: “Sicuramente avrei preso una fascia molto più vasta, dai teen, ai millennials, ai Generazione Z. Ma tantissime altre ancora. Poi a me piace commentare il gossip, ho il carattere e nonostante i miei 20 anni ero pronta a dire la mia, ad andare controcorrente e a dimostrare che noi giovani donne siamo in grado di riempire questo ruolo”.

Orietta Berti

Clarissa Selassié: Orietta Berti opinionista al GF Vip

Clarissa Selassié ha messo da subito in chiaro di non essere d’accordo con la partecipazione di Orietta Berti in qualità di opinionista al GF Vip. Secondo la principessa etiope infatti, Signorini avrebbe potuto scegliere questa volta dei volti tv più adatti – a suo dire – ad un pubblico giovane.

La sorella di Lulù Selassié ha anche svelato che lei stessa si era candidata al programma tv: “Tutti parlano di gavetta, ma non è di certo la gavetta a prepararti. Ho visto persone con 40 anni di carriera non essere in grado di portare rispetto a nessuno, nemmeno a loro stessi. Credo che la televisione si debba un po’ svecchiare perché quest’anno la più giovane ha 60 anni. Insomma diamo spazio ai giovani: siamo tanti e abbiamo voglia di lavorare”, ha affermato. Signorini la prenderà in considerazione magari per qualche edizione futura?

