Nicole Mazzocato ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla sua gravidanza e sul suo amore per Armando Anastasio.

Nicole Mazzocato è uscita allo scoperto con il calciatore Armando Anastasio a agosto 2021 e oggi, a meno di un anno dall’inizio della loro liaison, l’influencer sta per avere il suo primo figlio. Lei stessa ha confessato ai fan dei social che lei e il giocatore del Monza avrebbero ardentemente desiderato e cercato questo bambino fin dall’inizio della loro relazione.

“Lo volevamo, lo abbiamo cercato. Non pensavamo di essere così fortunati. Avevamo dei progetti per quest’estate, dei viaggi lunghi e in diverse località. Eravamo molto sereni e non avevamo alcuna fretta. Lo desideravamo ed eravamo pronti ad aspettarlo per tutto il tempo necessario. Non è mai stato un capriccio, è stata una decisione presa con testa e cuore”, ha confessato l’ex volto di Uomini e Donne.

Nicole Mazzocato

Nicole Mazzocato: il primo figlio

Nicole Mazzocato aspetta il suo primo bambino. Il nome del piccolo dovrebbe iniziare con la lettera P e la sua nascita è attesa nelle prossime settimane. Nonostante stiano insieme da nemmeno un anno, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sembrano essere più uniti e felici che mai e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla coppia e sulla loro vita insieme.

Nel frattempo anche l’ex di Nicole Mazzocato, Fabio Colloricchio, aspetta il suo primo figlio.

