Complice la calura estiva Antonella Mosetti ha deciso di svestirsi completamente e regalare degli scatti osé ai suoi fan.

Antonella Mosetti ha sfoggiato le sue curve da capogiro sui social, dove si è mostrata completamente senza veli e coperta solo da un ventaglio. Le sue foto hanno fatto il pieno di like e in tanti tra i suoi fan l’hanno lodata per la sua straordinaria bellezza.

Antonella Mosetti senza veli: la foto con il ventaglio

Antonella Mosetti è più bella e sensuale che mai e sui social non ha paura di mettere in mostra le sue curve da capogiro, che ovviamente hanno lasciato i fan a bocca aperta. L’ex concorrente del GF Vip ha deciso di postare alcuni scatti in cui è ritratta completamente senza veli e coperta solo da un ventaglio.

Non si tratta della prima volta per la Mosetti in uno scatto osé e in passato gli haters l’hanno criticata per alcuni dei suoi scatti bollenti e per i suoi presunti ritocchi con la chirurgia plastica. La figlia di Antonella Mosetti, Asia Nuccetelli, in particolare è stata bersagliata dai detrattori, che l’hanno accusata di essersi resa praticamente irriconoscibile a causa dei suoi abusi con la chirurgia plastica.

