Per la prima volta Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore.

Dopo la loro dolorosa separazione, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno deciso di mantenere buoni rapporti soprattutto per il bene del loro figlio, Nathan Falco. Per la prima volta la showgirl ha confessato però che tra lei e l’ex marito le cose non sarebbero state semplici. “In tanti mi chiedono come ci siamo riusciti. Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando a nostro figlio. A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto”, ha confessato l’ex concorrente del GF Vip al Corriere della Sera.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: il rapporto con Briatore

Oggi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono amici e trascorrono gran parte del loro tempo libero e delle loro vacanze insieme. Nonostante questo i due hanno sempre smentito le ipotesi in circolazione in merito al loro presunto ritorno di fiamma e la showgirl ha confessato che, nonostante gli ottimi rapporti, dopo il loro addio non sarebbe stato tutto rose e fiori.

Di recente Elisabetta Gregoraci ha svelato anche perché sarebbe ancora single e ha confessato quali sarebbero le sue difficoltà nel trovare un nuovo amore.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG