Chiara Nasti ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla sua prima gravidanza e ha svelato alcuni retroscena.

Chiara Nasti è più felice che mai e molto presto lei e il fidanzato Mattia Zaccagni – conosciuto appena un anno fa durante una vacanza alle Baleari – potranno tenere tra le braccia il loro primo figlio. L’influencer ha svelato di aver già scelto il nome del bambino, ma ha anche fatto sapere che non lo rivelerà prima del parto (previsto per novembre).

Chiara Nasti: il nome del figlio

Chiara Nasti è più felice che mai di poter presto diventare mamma e lei e Mattia Zaccagni si stanno godendo questo magico periodo della gravidanza e dell’attesa del loro primo bebè, un maschietto.

La coppia di recente è finita nell’occhio del ciclone per il Gender Reveal Party allo stadio Olimpico con cui hanno annunciato al mondo di aspettare un figlio maschio. La questione ha scatenato l’ira di Chiara Nasti, che ha replicato via social difendendo la sua scelta di festeggiare allo stadio Olimpico con il suo compagno. In tanti tra i fan dei social sono curiosi di sapere se altre polemiche travolgeranno i due nei prossimi mesi, prima della nascita del bambino.

