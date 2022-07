Alena Seredova ha confessato per la prima volta alcuni retroscena sul suo rapporto con Ilaria D’Amico e con i genitori del suo ex, Buffon.

Il matrimonio di Alena Seredova e Gigi Buffon è naufragato quando lei ha scoperto che lui la tradiva con Ilaria D’Amico. Oggi entrambi sono riusciti a trovare il modo di avere rapporti pacifici per il bene dei loro figli, David Lee e Louis Thomas (rimasti a vivere con la madre) e la showgirl ha confessato per la prima volta come starebbero le cose tra lei, il suo ex, i suoi ex suoceri e soprattutto Ilaria D’Amico, la donna con cui Buffon l’ha tradita. “Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”, ha risposto ai fan dei social Ilaria D’Amico, e ancora (in merito ai suoi ex suoceri): “Per me sono nonni e si, la sento la nonna ogni tanto”.

Alena Seredova: il rapporto con Ilaria D’Amico e i genitori di Buffon

Alena Seredova è riuscita a trovare un equilibrio per il bene di sé stessa e per quello dei suoi due bambini, David Lee e Louis Thomas. La showgirl ha avuto anche un’altra figlia, Vivienne Charlotte, dalla sua relazione con Alessandro Nasi. Oggi lei e Buffon sembrerebbero andare d’accordo e più volte lo stesso calciatore ha espresso la sua stima e la sua ammirazione per la sua ex moglie, che è riuscita a gestire lo scandalo del tradimento senza badare al clamore generato attorno a lei.

