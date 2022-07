Lino Banfi è tornato a parlare del dolore che gli procurerebbe sapere malata sua moglie Lucia e ha confessato cosa avrebbe chiesto a Papa Francesco.

Lino Banfi è legatissimo a sua moglie Lucia, che da alcuni anni convive con il terribile dramma dell’Alzheimer. L’attore ha più volte confessato il dolore a lui causato dal vedere il peggioramento di sua moglie e ha confessato che il suo unico desiderio sarebbe quello di andarsene un giorno insieme a lei, così come hanno sempre vissuto, l’uno accanto all’altra. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”, ha confessato l’attore al settimanale Intimità.

Lino Banfi: la malattia della moglie

Lino Banfi e la sua Lucia hanno vissuto un amore talmente grande da non poter essere divisi neanche dalla malattia. A Domenica In l’attore ha confessato alcune delle prime preoccupazioni vissute da lui e da sua moglie quando lei ha scoperto di dover combattere contro l’Alzheimer. “In questi giorni lei mi fa delle domande: perché non troviamo un sistema per morire insieme? Perché se muori prima tu, io non ce la faccio. Abbiamo avuto l’esempio di molte coppie, compresa quella di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che non hanno resistito a lungo lontani…”, ha confessat a Domenica In. Oggi lui e Lucia trascorrono la maggior parte del loro tempo insieme, e Banfi ha intenzione di restare al suo fianco fino alla fine.

