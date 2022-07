Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista al GF Vip 7. La questione ovviamente ha suscitato la reazione di Adriana Volpe.

Nonostante si fosse detta intenzionata a dire addio al GF Vip 7, Sonia Bruganelli è stata riconfermata come opinionista del programma, ma stavolta al fianco di Orietta Berti e non di Adriana Volpe. La vicenda ovviamente ha sollevato un putiferio in rete e in queste ore la stessa Adriana Volpe ha commentato la questione via social. In particolare la conduttrice ha condiviso un articolo di Gossip e tv in cui si parlava delle polemiche sorte attorno alla questione e ha ringraziato tutti i fan per l’affetto a lei dimostrato in questa particolare circostanza.

“GF Vip ufficializza Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa”, si legge nella didascalia all’articolo, che Adriana Volpe ha commentato scrivendo: “Grazie per l’affetto che mi dimostrate sempre”.

Adriana Volpe

Sonia Bruganelli al GF Vip 7: la reazione di Adriana Volpe

Adriana Volpe non è stata riconfermata come opinionista del GF Vip 7 a differenza della sua collega, Sonia Bruganelli, che finora si era detta intenzionata a dire addio al suo ruolo all’interno del programma. In queste ore è stata anche annunciata la presenza di Orietta Berti come opinionista dello show e la questione ha sollevato una bufera in rete. In particolare Clarissa Selassié – che si era candidata per il ruolo di opinionista al GF Vip 7 – si è scagliata contro la decisione di Alfonso Signorini.

