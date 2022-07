Gianni Sperti ha scagliato una frecciatina alla dama Gemma Galgani durante la sua vacanza in Egitto. Ecco cosa ha scritto.

Gianni Sperti è partito per l’Egitto e durante la sua visita al Museo Nazionale della Civiltà Egiziana ha scritto una frecciatina contro la dama Gemma Galgani, paragonandola a una mummia vista al suo interno. Nella sua story via social Gianni non ha dimenticato poi di taggare ovviamente Tina Cipollari, acerrima nemica della Galgani. “Ho appena finito di visitare il museo della civiltà egiziana. Nel piano inferiore c’erano tantissime mummie, ma non era consentito fotografarle. E’ stato impossibile non pensare a lei. Scusa Gemma Galgani”, ha scritto l’opinionista prendendosi gioco della dama torinese, che al momento ha preferito non replicare.

Gianni Sperti prende in giro Gemma Galgani

Gianni Sperti ha paragonato Gemma Galgani ad una mummia vista all’interno del Museo Nazionale della Civiltà Egiziana e ha postato il suo messaggio – con tanto di emoticon delle risate – attraverso i social. La dama torinese non ha replicato alle parole dell’opinionista e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà. Questi giorni la dama di Uomini e Donne ha raggiunto l’amica Ida Platano, con cui ha deciso di trascorrere alcuni giorni all’insegna del relax.

