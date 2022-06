Elisabetta Gregoraci ha confessato perché, dopo il suo addio a Briatore, non sarebbe riuscita a trovare un nuovo amore.

Oggi Elisabetta Gregoraci è single e per la maggiore trascorre il suo tempo con il figlio, Nathan Falco, o con il suo ex marito, Flavio Briatore. La showgirl ha confessato però che non avrebbe perso la speranza di trovare un nuovo amore, nonostante sia molto esigente con gli uomini: “Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi”, ha confessato a Chi, e ancora: “Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati”.

Elisabetta Gregoraci: la confessione sugli uomini

Oggi Elisabetta Gregoraci sembra felicemente single, ma lei stessa ha confessato di non aver perso la speranza di trovare prima o poi la persona giusta per lei. “Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare”, ha ammesso la moglie di Briatore che, oggi, continua a trascorrere il suo tempo libero con l’ex marito e suo figlio Falco.

Lei e Briatore hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene del loro figlio, con cui trascorrono la maggior parte del loro tempo libero.

