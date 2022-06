L’ex velina Elisabetta Canalis ha confessato perché avrebbe deciso di non mandare sua figlia Skyler Eva a scuola.

Elisabetta Canalis ha confessato di esser rimasta talmente turbata dalla recente sparatoria avvenuta in una scuola del Texas da aver deciso di non mandare sua figlia Skyler Eva a scuola. “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia. Dico solo che da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: “Non puoi fare così, a settembre come facciamo?”, ha dichiarato a Chi la showgirl, e ancora: “Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole”.

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: perché la figlia non va a scuola

Elisabetta Canalis e la sua famiglia vivono in pianta stabile a Los Angeles ma la showgirl non ha fatto segreto di essere rimasta terribilmente colpita da quanto accaduto di recente in Texas, dove alcuni bambini sono rimasti vittime di una sparatoria. La showgirl, dopo l’episodio, ha deciso di non mandare sua figlia Skyler Eva a scuola ma, ovviamente, la sua decisione non potrà protrarsi per sempre.

Quanto alla vita negli States la showgirl ha ammesso che la apprezzerebbe soprattutto per il rispetto verso il tema dei diritti, e in particolare per quanto riguarda quelli delle famiglie gay. L‘ex velina ha anche rivelato: “Mio marito mi ripete spesso che l’America non è Los Angeles e nemmeno New York. La vera America culturalmente è diversa. Lui è della Pennsylvania, uno degli Stati più autentici”

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG