Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, ha scritto un messaggio via social che lascerebbe pensare a un tradimento tra i due.

La storia tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore è naufragata a causa di un tradimento? In queste ore un messaggio condiviso dalla ragazza via social lascerebbe pensare di sì: “Le corna sono come le scarpe: tutti nella vita ne abbiamo almeno un paio”, ha scritto Martina nelle sue stories via social. Cremonini è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e al momento non è dato sapere come stiano realmente le cose tra lui e l’ex fidanzata.

Cesare Cremonini: il messaggio dell’ex fidanzata

Da settimane circolano indiscrezioni riguardanti una presunta rottura tra Cesare Cremonini e Martina Maggiore e, nelle ultime ore, un post della ragazza sembra confermare la notizia. Molti infatti hanno ipotizzato che la storia tra i due sia naufragata a causa di un tradimento, ma per ora sulla questione non è dato sapere di più.

Dopo la storia con la collega Malika Ayane e dopo i gossip sulla sua presunta love story con Ludovica Frasca, Cesare Cremonini sembra finalmente aver trovato la serenità accanto a Martina Maggiore nonostante i loro 19 anni di differenza.

