Dopo l’amicizia ritrovata e il concerto a Milano, J-Ax ha svelato perché non tornerebbe mai più in società con Fedez.

J-Ax ha svelato al magazine Oggi che, nonostante abbia fatto pace con Fedez, non avrebbe alcuna intenzione di tornare più in società con il rapper. “Inizialmente ci trovavamo d’accordo anche dal lato imprenditoriale. Ma io, a un certo punto, ho capito che volevo fare l’artista e basta”, ha ammesso rispetto alle visioni inconciliabili con il collega, e ancora: “Abbiamo litigato e c’è stata molta chiusura da parte di entrambi“.

J-Ax

J-Ax: la confessione su Fedez

Dopo quattro anni di lite J-Ax e Fedez sono inaspettatamente tornati ad essere amici e per la prima volta il rapper ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto e ha anche ammesso che non tornerebbe mai più in società con il marito di Chiara Ferragni, con cui nelle scorse ore si è esibito in piazza Duomo a Milano per l’evento Love Mi.

“Chi ha fatto il primo passo? Lui. Mi ha telefonato per propormi di partecipare al concerto di Milano, ma io non gli ho risposto perché avevo bloccato il suo numero. Poi ci siamo finalmente parlati e chiariti. La vita insegna molto, quando ti mette di fronte a problemi seri”, ha dichiarato J-Ax, che in merito a un nuovo progetto imprenditoriale con Fedez ha precisato: “Impossibile. Ma possiamo ancora fare musica insieme benché diversissimi di carattere”.

