Michelle Hunziker ha risposto ad alcune domande dei fan che le hanno chiesto delucidazioni su questo particolare momento della sua vita.

Da alcuni mesi a questa parte la showgirl Michelle Hunziker avrebbe iniziato a frequentare il chirurgo Giovanni Angiolini, con cui è stato paparazzata in atteggiamenti intimi in Sardegna. Sulla questione la showgirl ha preferito non svelare troppi dettagli, ma ai fan che le hanno chiesto come stessero davvero le cose nella sua vita privata ha risposto tramite stories affermando:

“Sono solita condividere tutto ciò che ho elaborato, vissuto e metabolizzato finché possa aiutare gli altri a non commettere gli stessi errori miei oppure trasmettere qualcosa di positivo, non sono sfuggente, assolutamente, come dicevo prima, parte di una crescita di una donna ed emancipazione è anche prendersi la libertà di viversi cose senza doversi giustificare”.

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker rompe il silenzio su Giovanni Angiolini

In tanti sui social hanno chiesto a Michelle Hunziker delucidazioni sulla sua vita privata e sulla sua liaison con Giovanni Angiolini, ma per ora la showgirl ha preferito non entrare troppo nel dettaglio.

Per Michelle Hunziker quella con Giovanni Angiolini sarebbe la prima storia importante dopo la fine della sua relazione con Tomaso Trussardi, durata oltre 10 anni e coronata dall’arrivo di due figlie, Sole e Celeste. I due hanno rivelato di aver mantenuto rapporti civili per il bene delle loro bambine, ma al momento non è dato sapere perché abbiano deciso di separarsi. La conduttrice uscirà finalmente allo scoperto con la sua nuova fiamma?

