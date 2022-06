Francesca Ferragni ha dato alla luce il suo primo figlio, ma le foto del suo ventre piatto a una settimana dal parto hanno scatenato una bufera via social.

A una settimana dalla nascita di suo figlio Edoardo, Francesca Ferragni ha postato alcune foto sui social e in una di queste la si vede mostrare il suo ventre praticamente piatto. La foto ha scatenato una bufera sui social e in tanti l’hanno criticata accusandola di cattivo gusto: “Bellissimo bambino! Peccato per l ultima foto un po’ squallida! Cosa vuole dimostrare?”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Un po’ tossica la foto della pancia piatta”. Francesca replicherà a questo tipo di commenti?

Francesca Ferragni: critiche per la foto dopo il parto

Francesca Ferragni e il fidanzato Riki sono più felici che mai nell’aver dato il benvenuto al loro primo bambino, Edoardo, e sui social la sorella minore di Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i fan alcuni teneri scatti della prima settimana trascorsa come neomamma. In uno di questi Francesca si è ritratta di profilo allo specchio, mostrando il suo ventre praticamente già sgonfio a soli 7 giorni dal parto. La questione ha sollevato un putiferio sui social, e int anni si chiedono se lei replicherà. Polemiche simili hanno investito anche la fidanzata di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello, che ha replicato via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG