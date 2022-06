Francesca Pascale e la cantante Paola Turci, secondo indiscrezioni, si sposeranno a Montalcino il prossimo 2 luglio.

Nozze top secret per Francesca Pascale e Paola Turci: secondo Il Messaggero le due sarebbero pronte a unirsi in matrimonio nei pressi di Montalcino, in Toscana, il prossimo 2 luglio. La cantante e l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sono state avvistate per la prima volta in atteggiamenti intimi nel 2020, ma finora nessuna delle due ha mai confermato la relazione. Dopo il grande giorno si decideranno a svelare la verità ai fan?

Fiori d’arancio in vista per Paola Turci e Francesca Pascale: le due – paparazzate in yacht per la prima volta nel 2020 mentre si scambiavano baci ed effusioni – secondo il Messaggero avrebbero organizzato la loro cerimonia di matrimonio nei pressi di Montalcino e dovrebbero dire i fatidici sì il prossimo 2 luglio.

Finora entrambe hanno preferito non uscire ufficialmente allo scoperto, ma nel corso degli anni più volte si sono scambiate messaggi sui social e sono state avvistate insieme. Dopo le nozze si decideranno a ufficializzare la loro storia d’amore con il grande pubblico? In tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più.

