Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip 6 Manila Nazzaro ha confessato che non sposerà più il suo compagno, Lorenzo Amoruso.

Per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso le nozze sembravano ormai imminenti dopo la fine del GF Vip 6, ma a sorpresa l’ex Miss ha affermato che invece, per adesso, non si sposeranno: “Non ci giriamo intorno. Non è aria”, ha dichiarato a Chi l’ex Miss, mentre sull’ipotesi di un figlio insieme ha detto: “Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà”.

Manila Nazzaro: le nozze e il ruolo di opinionista

Per il momento Manila Nazzaro ha deciso di mettere a tacere le voci che la volevano pronta a convolare a nozze con Lorenzo Amoruso e a seguire ha confessato anche cosa ne penserebbe del ruolo di opinionista del GF Vip (visto che in queste ore ha iniziato a circolare la notizia in merito a un presunto ritorno di Sonia Bruganelli nel ruolo del programma). “Mi dispiace per Adriana. Però questo mondo è così. Non sottovalutate il ruolo di opinionista, ci vogliono le pal*e. Io le ho, ma sono troppo emotiva ed empatica”, ha dichiarato Manila Nazzaro, e intanto molti si chiedono se Signorini sceglierà proprio per lei per questo ruolo all’intero della settima edizione del reality show.

