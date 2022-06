Paola Barale si è confessata a cuore aperto e ha svelato perché non vorrebbe avere limiti di tipo sentimentale o lavorativo.

Paola Barale si è raccontata a Oggi, svelando quanto ciò che la appassioni attualmente sia il teatro. A causa del suo lavoro la showgirl ha deciso di non avere legami, e lei stessa ha dichiarato: “Sono in un momento della vita in cui non voglio avere niente che mi limiti. Per lo stesso motivo non ho più cani, anche se li ho adorati e mi mancano”, ha affermato, e ancora: “Con il teatro sta andando come con la televisione: sto diventando brava. Sono soddisfazioni. Mi piace il teatro, è sempre diverso e non rischio mai di rivivere le medesime situazioni”.

Paola Barale: la confessione sulla sua vita privata

Oggi Paola Barale è più felice che mai della sua nuova vita, tra gli impegni a teatro e – per quanto possibile – una rinnivata libertà. La showgirl e attrice ha svelato di aver venduto la sua casa a Ibiza proprio per poter seguire più da vicino i suoi impegni teatrali qui in Italia: “Volevo viverci un tot di mesi l’anno. Ma con il teatro non ci riesco”, ha ammesso, e ancora: “Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”. Oggi Paola Barale è single e, dopo il doloroso addio a Raz Degan, ha confessato di non volersi impegnare sentimentalmente.

