Luca Calvani, ex vincitore dell’Isola dei Famosi, è uscito per la prima volta allo scoperto con il suo fidanzato.

Attraverso i social Luca Calvani ha dedicato un tenero messaggio al suo fidanzato Alessandro Franchini e per la prima volta ha quindi fatto coming out. “Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi”, ha scritto l’ex vincitore del GF Vip nella didascalia alla sua foto e negli hashtag ha inserito il numero 2196, corrispondente ai giorni che lui e il suo compagno hanno trascorso insieme.

Luca Calvani: il coming out

Luca Calvani ha deciso di presentare al mondo il suo fidanzato, Alessandro Franchini, con cui gestisce un agriturismo in Toscana.

I due stanno insieme da 6 anni ma finora Calvani aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Nella foto lui e il suo compagno sono ritratti di spalle, al tramonto, in compagnia del loro cane. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla coppia per il loro grande amore e in molti tra i fan di Luca Calvani sarebbero curiosi di saperne di più sulla storia tra i due. L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata e in tanti sono rimasti sorpresi nell’apprendere del suo coming out (sembra infatti che in passato sia stato fidanzato con Francesca Arena).

