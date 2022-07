Tommaso Zorzi si è scagliato contro il comico Andrea Pucci, colpevole di aver fatto una battuta omofoba su di lui nel suo ultimo show.

Attraverso alcune stories via social Tommaso Zorzi si è scagliato contro Andrea Pucci e gli ha chiesto di rivolgergli le sue scuse dopo quanto da lui affermato nel suo ultimo spettacolo. A mandare su tutte le furie l’influencer è stata una battuta in cui il comico affermava: “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno s. in due, se sei ancora più s. in gola, se sei Zorzi in c…”.

Tommaso Zorzi contro Andrea Pucci

L’ex vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi si è scagliato pubblicamente contro il comico Andrea Pucci, colpevole di aver fatto una battuta omofoba sul suo conto durante il suo ultimo show. “La cosa che mi fa impazzire di ‘sta roba è: tu cosa ne sai? È una cosa che mi fa impazzire. Siamo nel 2022, gli anni Ottanta sono finiti, sono passati quarant’anni da quando poteva far ridere una roba del genere. A tre giorni dal Pride di Milano una cosa del genere? Non lo so Pucci, secondo me tu mi devi delle scuse”, ha tuonato l’influencer nelle sue stories. Pucci gli chiederà scusa o farà finta di niente?

