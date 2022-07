Secondo indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe tornare a UeD con un naso “nuovo” e l’indiscrezione ha già suscitato la reazione della Cipollari.

Gemma Galgani ricorrerà alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo naso? Secondo il settimanale Nuovo sì, e la sua acerrima rivale Tina Cipollari ha già commentato la notizia affermando (stando a quanto riporta il magazine di UeD): “Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella!”.

Gemma Galgani: il naso rifatto

Nella scorsa edizione di Uomini e Donne Gemma Galgnai aveva ammesso di essere ricorsa alla chirurgia plastica per migliorare l’aspetto del suo seno mentre, questa volta, la dama torinese avrebbe deciso di ricorrere alla chirurgia per migliorare l’aspetto del suo naso. L’indiscrezione è diventata talmente tanto insistente da spingere il settimanale di Signoretti a postare persino un ipotetico “prima e dopo” di come sarebbe il volto della dama se dovesse ricorrere alla chirurgia. Intanto la sua acerrima nemica, Tina Cipollari, non ha mancato di commentare l’indiscrezione con una delle sue solite frecciatine.

