Andrea Pucci: chi è il conduttore de La Pupa e Il Secchione e viceversa  

Andrea Pucci è un comico, cabarettista e attore che per anni ha riempito i teatri con i suoi spettacoli, prima che si abbattesse la pandemia. Nato a Milano il 23 agosto del 1965, il suo vero nome è Andrea Baccan. Per chi mastica un po’ di cognomi, si capiscono subito le discendenze venete. Suo padre era originario di Stanghella in provincia di Padova, mentre la madre di Pressana, in provincia di Verona.

Prima di diventare comico, Andrea ha lavorato per qualche tempo nella tabaccheria di famiglia, per poi intraprendere la professione di gioielliere. Questo fino a quando non ha partecipato nella stagione televisiva 1993-1994 a La Sai L’Ultima?, noto programma di barzellette la cui ultima stagione ha avuto come conduttore due anni fa Ezio Greggio.

Proprio a questa trasmissione Pucci deve molto, in quanto da lì ha iniziato ad aumentare le sue apparizioni televisive. Sotto a chi tocca, Le Iene, Quelli che il calcio, Maurizio Costanzo Show, sono alcuni dei programmi che hanno visto Pucci in veste di ospite. A parte Quelli che il calcio, che andava in onda su Rai2, Pucci ha presenziato esclusivamente per trasmissioni di Mediaset.

Ma soprattutto per diverse stagioni Andrea Pucci è stato uno dei volti di punta di Colorado, facendosi conoscere per i suoi monologhi ispirati alla vita di coppia. Il comico è stato sposato e ha una figlia di nome Rachele. Attualmente è legato alla compagna Priscilla Prado, consulente di stile e di immagine.

Nel 2021 Andrea Pucci è il conduttore de La Pupa e Il Secchione e viceversa, reboot del reality dei primi anni Duemila. L’anno scorso il programma era tornato con Paolo Ruffini nelle vesti di presentatore. Nella vita è molto amico dell’ex calciatore Bobo Vieri, per anni attaccante dell’Inter, squadra di cui Pucci è molto tifoso. Su Instagram vanta 434mila follower.

Foto: account Instagram Andrea Pucci