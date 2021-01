Matteo Diamante: chi è il pupo de La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021  

Matteo Diamante è uno dei concorrenti de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, il reboot del reality di Italia1 tornato in onda lo scorso anno. Stavolta, dopo i fasti di Paolo Ruffini, a presentarlo sarà il comico Andrea Pucci. Ad affiancarlo la bombastica Francesca Cipriani.

Nato a Genova il 19 aprile 1989, Matteo si diploma presso l’Istituto Nautico di Genova per poi frequentare l’Università degli Studi di Genova. Appassionatissimo di fitness, è un organizzatore di eventi, con un passato da speaker a radio Venezia e vocalist nelle discoteche. Attualmente è titolare di un’agenzia di pubbliche relazioni, la Senior.

Matteo Diamante è un volto non del tutto sconosciuto alla televisione. Il ragazzo ha partecipato a Uomini e Donne, il dating show con la conduzione di Maria De Filippi su Canale 5, per corteggiare Sabrina Ghio. Nel suo curriculum televisivo figurano anche Ex on the beach su Mtv e il game show Take me out su Real Time, quest’ultimo con la conduzione di Gabriele Corsi.

La sua scheda di presentazione recita così:

“Matteo è un ragazzo dal sorriso contagioso, che ama la bella vita, il divertimento e… le donne. Ammette di essersi iscritto all’università solo per recuperare numeri di ragazze. E li ha recuperati, tanti anche di ragazze straniere. Ha un fisico scolpito grazie all’attività sportiva che pratica e che alterna alla canoa. Ha avuto qualche esperienza in tv. Il mondo delle secchione lo affascina”.

Attualmente single, Matteo Diamante vanta sul suo account Instagram ben 235.000 follower e su Tik Tok altri 173.000. Nel corso di Ex on the beach, il ragazzo aveva dichiarato di aver avuto tra le 300 e le 400 donne, anche se si tratta di una informazione in realtà poco verificabile. La Pupa e Il Secchione e Viceversa va in onda alle 21.15 su Italia 1.