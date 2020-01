Sabrina Ghio: Amici, Uomini e Donne, età, lavoro, compagno

Di Ivan Buratti giovedì 23 gennaio 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Sabrina Ghio

Conosciamo meglio Sabrina Ghio, ospite di Rivelo, il talk show di Lorella Boccia in onda in prima serata su Real Time. Sabrina Ghio nasce a Roma il 3 agosto del 1985 e compirà nel 2020 35 anni. Nata sotto il segno del Leone, Sabrina inizia sin da piccola a coltivare la passione per la danza. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico per le arti dello spettacolo, con indirizzo danza, riesce ad accedere nella scuola di Amici di Maria De Filippi nell'anno 2003-2004. Al centro di furiose polemiche con la professoressa Alessandra Celentano, ma sostenuta dal coreografo Garrison Rochelle, Sabrina colleziona successi fino alla finale del programma, quando è costretta a cedere il primo posto al collega Leon Cino.

Medaglia d'argento per lei, che per le due stagioni successive interpreta il ruolo di Urleen nel musical teatrale Footloose. Le sirene della televisione la richiamano nel 2006, quando entra a far parte del cast dei concorrenti del programma Reality Circus, condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. La showgirl supera con abilità tutte le prove di coraggio, fra animali da domare e funi su cui rimanere in equilibrio, tanto da vincere la tramsissioni. Il talento da circense non le garantisce, tuttavia, la possibilità di sfondare nel mondo dello spettacolo. Nel 2008 sposa l'immobiliarista Federico Manzoli, con cui nel 2013 mette al mondo Penelope, sua primogenita. Il matrimonio si conclude a pochi mesi dalla nascita della bambina, nel 2014, quando ormai Sabrina ha abbandonato le luci della televisione per dedicarsi alla gestione del marketing di uno studio medico.

Tuttavia, nel 2017 torna davanti alle telecamere di una delle trasmissioni di maggior successo della sua madrina televisiva, Maria De Filippi, cioè Uomini e Donne. Dopo tredici anni dal provino per entrare nella scuola di Amici, Sabrina conquista un trono perché alla ricerca dell'amore vero, dopo le cocenti delusioni. Nonostante l'ennesimo buco nell'acqua, la partecipazione a Uomini e donne le permette di conquistare il pubblico con la sua spontaneità ed allegria, chiavi del successo su Instagram (dove ora conta oltre 700.000 seguaci). Nel 2018 si fidanza con Carlo Negri, sei anni più piccolo di lei, con cui sogna di mettere al mondo un altro bambino. Ecco cos'ha dichiarato lo scorso settembre alla stampa:



Sarebbe un grande regalo per mia figlia, perché so che le darei un fratello o una sorella su cui contare per tutta la vita. Per molto tempo mi faceva paura l’idea di poter dividere il mio amore per Penny con un altro bambino, non credevo fosse possibile, ma oggi penso che sarebbe bellissimo anche per lei.

Recentemente, prima della partecipazione come ospite di Rivelo, Sabrina ha anche preso parte alla trasmissione di Real Time Tienda: Missione Bellezza.