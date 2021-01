by @Fabio Morasca

Linda Taddei sarà una delle pupe che prenderanno parte alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il docu-reality che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 21 gennaio 2021 e che quest’anno sarà condotto da Andrea Pucci.

Linda Taddei ha 20 anni e proviene da Jolanda di Savoia, provincia di Ferrara, ed è principalmente nota per essere arrivata al secondo posto a Miss Universo Italia 2019.

Per quanto concerne gli altri concorsi di bellezza ai quali ha preso parte, nel 2017, Linda ha partecipato a Miss Adriatico mentre nel 2018 Linda ha vinto il titolo di Miss Mordano – Palio dei Borghi ed è arrivata anche alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Stando alla sua scheda di presentazione, Linda “è consapevole della sua bellezza e sa come usarla per ottenere ciò che vuole”, per questo motivo, è “sicura di sé”. Si definisce, però, anche una ragazza con un carattere “molto dolce e sensibile” che la porta a piangere spesso. Un altro lato del suo carattere riguarda la sua possessività.

Linda Taddei ha ammesso di “non aver mai letto un libro in vita sua e di aver preferito la vita mondana allo studio”. Dopo essersi diplomata all’istituto alberghiero, però, Linda si è iscritta all’università, alla facoltà di Biotecnologie.

Il suo profilo Instagram, al momento, è seguito da oltre 21mila follower.

Linda Taddei, infine, è appassionata di fotografia, è fidanzata con un giocatore di rugby di nome Michelangelo e ha anche praticato kayak a livello agonistico.