Miryea Stabile sarà una delle pupe che parteciperanno alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il docu-reality che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 21 gennaio 2021 e che quest’anno vedrà Andrea Pucci alla conduzione.

La Stabile ha 22 anni ed è una ballerina e social influencer proveniente da Brescia. Miryea ha diverse esperienze televisive alle spalle, nei programmi Take me out, Detto Fatto, Furore, Guess my age e in un programma sulla Formula 1 andato in onda su Sky Sport.

La ballerina e influencer, soprattutto, ha partecipato anche all’ottava edizione di Ciao Darwin, prendendo parte alla puntata Belli vs Brutti e affrontando anche la prova del Viaggio nel Tempo.

Stando alla sua scheda di presentazione, Miryea si definisce una ragazza “solare, autoironica e anche un po’ svampita“, insomma “una vera pupa“. Per quanto riguarda le altre curiosità, Miryea “ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes“. Le parole “top” e “adoro” sono parte integrante del suo lessico.

La 22enne bresciana giustifica la propria scarsa preparazione culturale, dicendo di “soffrire di memoria a breve termine”.

La vita di Miryea, però, non è stata tutta rosa e fiori: la 22enne, infatti, ha “un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico” alle spalle.

Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 42mila follower. Miryea è presente con un profilo anche su TikTok.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Miryea è attualmente single. Inoltre, la 22enne è stata finalista regionale a Miss Mondo Italia, possiede un cane ed è un’appassionata di fitness.