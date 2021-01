by @Marco Salaris

Jessica Bucci sarà una delle pupe che parteciperanno alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il docu-reality che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 21 gennaio 2021 e che quest’anno vedrà Andrea Pucci alla conduzione.

Ha 25 anni ed è di Avezzano, in provincia de L’Aquila. Si ritiene una ragazza semplice ma al contempo molto determinata, tanto che si autodefinisce una tipa “ghetto style“. Non ha peli sulla lingua e per mostrare la sua schiettezza sembra sempre essere pronta a dire la sua con “vivaci piazzate“.

Jessica vive a Torino, fa la commessa ed ha voluto dedicare il suo tempo al lavoro quasi da subito, ragion per cui ha lasciato gli studi. Di sé dice che è una bella ragazza, ha i capelli castani e gli occhi castani. Fra le sue caratteristiche quello di essere particolarmente vanitosa, infatti si specchia continuamente per vedere se tutto è in ordine.

Dal suo profilo Instagram (che risulta privato al momento) sappiamo che è seguito da poco più di 3.000 followers possiamo avere qualche informazione in più su di lei: è del segno dei pesci come lei stessa scrive (dovrebbe essere nata il 14 marzo 1995) nella sua bio. Aggiunge qualche particolare di sé definendosi “lunatica e assai caotica” oltre che una “Moon lover“.

Tra i suoi follower troviamo Stefano Beacco, colui che l’anno scorso ha vinto la terza edizione de La pupa e il secchione insieme alla secchiona Maria Assunta Scalzi.

Secondo quanto si scopre dal suo profilo su Facebook, Jessica Bucci ha posato anche per diversi shooting fotografici come modella ed in passato avrebbe partecipato anche a qualche concorso di bellezza. E’ amante dei gatti e dei cani.