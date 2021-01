by @Marco Salaris

Laura Antonelli sarà una delle pupe che parteciperanno alla nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il docu-reality che andrà in onda su Italia 1 a partire dal 21 gennaio 2021 e che quest’anno vedrà Andrea Pucci alla conduzione.

Ha 19 anni, è di Pomezia in provincia di Roma. E’ una giovane influencer e beauty queen. Non ha mai amato lo studio. Nella sua scheda sono riportati alcuni dei suoi pregi tra cui quello di sorridere sempre. Ama essere perennemente al centro dell’attenzione ed ha delle doti di fascino e sensualità che potrebbero persino spiazzare i secchioni protagonisti di questa edizione.

Il suo sogno è quello di trovare un principe azzurro che di lavoro faccia il calciatore, che sia bello, generoso ed infine ultima caratteristica (ma non per importanza) “meglio se ricco”. Non sembra essere una tipa propensa all’amicizia con le donne, ha poche amiche e questo, secondo lei, perché le ragazze sono invidiose della sua bellezza. Riuscirà a costruire dei legami con il resto delle pupe?

Nel profilo Instagram di Laura Antonelli seguito da 52.100 followers, aggiunge di aver partecipato a dei concorsi di bellezza: Miss Pomezia, Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. Ha anche vinto il concorso Miss Number one nel 2017. E’ amante della palestra tanto che sul suo profilo TikTok (seguito da 3800 followers) ha pubblicato delle clip in cui mostra i suoi allenamenti e si diletta nei tutorial di make-up.

Da pochi mesi (circa sei, dunque probabilmente dopo le registrazioni del programma) si sarebbe fidanzata con un ragazzo che si chiama Andrea. Lo scorso 28 dicembre in una foto ha scritto “5 mesi di me e di te”