Alberto Bartozzi: chi è, lavoro, età, Instagram, La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021  

Alberto Bartozzi è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Ha 29 anni ed è di Senigallia (Ancona). E’ un esperto di logica.

Alberto non ha la laurea per scelta. Nel 2014 ha affrontato il test di ingresso a Medicina, lo ha passato ma poi ha deciso che voleva fare altro. E lo ha fatto. Appassionato di logica sin da bambino, si è inventato un corso e nel 2015 ha fondato il blog LogicaTest. Gira l’Italia per fare lezione di logica e preparare i futuri dottori al temutissimo test della facoltà di Medicina. Ha avuto anche un breve passato da giornalista.

Il suo account Instagram @logica_test conta 13mila followers.

Ecco la sua biografia ufficiale:

Mi chiamo Alberto Bartozzi, non sono un medico e non studio medicina anche se ho superato il test d’ammissione sia nel 2014 che nel 2015, rinunciando poi già dai primi scorrimenti.

Il mio punteggio non è mai stato “strabiliante” ma sono sempre stato nel limbo di quelli che aspettano con gli scorrimenti.

La ragione di tutto questo è semplice: ho sempre fatto molti punti in logica (25,4 nel 2014 e 22,8 nel 2015) e pochissimi nelle materie scientifiche.

Sono allergico a sistemi, funzioni, disequazioni e a tutta la matematica complessa: odio quando le lettere si mischiano ai numeri e l’unica “x” che uso è quella per le proporzioni.

Un po’ per caso ho inventato il “Metodo Cazzone” (con la C maiuscola, ci tengo!).

Grazie a questo Metodo tutto si riconduce ad operazioni semplici, il più, il meno, il per ed il diviso, tutte cose che dovreste conoscere già dalla terza elementare.

Certo, poi serve qualche ragionamento in più, ma non è forse per questo che si chiama logica?!

La biografia di Alberto Bartozzi de La Pupa e il secchione e viceversa 2021

La logica, infatti, è l’arte di riuscire a capire qualcosa che non si conosce, partendo da qualcosa che già si conosce .La logica non è solo matematica e non è solo una materia per il test di medicina, tutto ha una sua logica.

Se righiamo la macchina del nostro vicino, logicamente, lui s’incazzerà.

Se vediamo il nostro vicino incazzato, logicamente, possiamo dedurre che gli sia accaduto qualcosa di spiacevole, tipo che gli abbiamo rigato la macchina.

Le nostre azioni hanno, logicamente, delle conseguenze e conoscere a fondo la logica ci permette di sapere in anticipo quali saranno le conseguenze delle nostre azioni.

Poche nozioni e tanti ragionamenti. Praticamente quello che faccio è tutto il contrario del sistema scolastico, in particolare di quello italiano, dove per “imparare” devi necessariamente sbatterti 6 ore al giorno in una stanza con altre 30 persone e poi tornare a casa e sbatterti ancora per ore da solo.

Diciamo che nel mio modo di vedere la scuola è in bianco e nero, mentre io vorrei un sistema di apprendimento a colori. Come avrete intuito non amavo molto la scuola e non la rimpiango, manco per niente.

Se tutta questa roba su di me e sul Metodo Cazzone non vi ha convinto, potete tranquillamente scegliere il metodo matematico classico. Ci sono centinaia di libri e migliaia di corsi basati sul metodo tradizionale, mentre Logica Test è roba per pochi, gente selezionata. In altre parole: il Metodo è mio e lo gestisco io.