Oggi alla guida de La Volta Buona, Caterina Balivo è tra i volti Rai maggiormente accreditati. Dopo aver militato nella rete di stato per alcuni anni ha scelto di allontanarsi e testare le sue capacità in format diversi dai talk. Poi è tornata al daytime e attualmente il suo salotto pomeridiano è tra più visti dai telespettatori. E’ un personaggio spontaneo e semplice, perfetta padrona di casa sa accogliere i suoi ospiti e farli sentire a suo agio, tanto che spesso nell’interviste rivelano più del dovuto.

Sposata con lo scrittore e imprenditore Guido Maria Brera, Caterina ha due figli a cui ha sempre dedicato molte attenzioni nonostante gli impegni di lavoro. Originaria di Napoli, la showgirl vive a Roma ormai da tanti anni, città in cui ha trovato la sua dimensione professionale e privata. La Balivo oggi abita in una splendida casa che si trova in una zona residenziale della capitale, un immobile bellissimo che offre un panorama mozzafiato su Roma. L’appartamento è infatti dotato di un bellissimo terrazzo arredato per godere appieno degli spazi esterni.

L’appartamento ha una zona giorno molto ampia dove prevalgono i colori neutri che vanno dal bianco al grigio. non manca un bellissimo salotto e dei complementi d’arredo ricercati e preziosi. La conduttrice ha condiviso diversi scatti della sua abitazione sui social, ama pubblicare i momenti del suo privato e anche se non mostra i figli non manca di immortalare il tempo che trascorre con loro. Diverse le foto che mostrano il terrazzo e alcune che rivelano dettagli della zona notte, che ha gli stessi colori delle stanze di tutta la casa.

Caterina Balivo, la casa romana è incantevole: uno spazio speciale dove rilassarsi

La casa romana di Caterina Balivo è davvero incantevole. E’ uno spazio speciale dove la conduttrice ama rilassarsi e stare lontano dal caos cittadino. Del resto il lavoro la porta a stare diverse ore fuori casa e quando rientra non vede l’ora di godersi i suoi spazi che ha arredato seguendo i suoi gusti personali. Anche se con molta probabilità la sorella Sarah, che è un architetto affermato, l’ha aiutata a fare le scelte giuste.

Tra gli arredi di designer e i pavimenti di pregio, spicca un libreria di Joe di Ibride Design a forma di orso che ha un valore di circa 3.326,00 euro. E’ evidente che la conduttrice ama le cose belle e sa scegliere i giusti arredi senza eccedere. Molto bella anche la cucina che è sempre nei toni del grigio, ha un tavolo e panchine dove fare pasti veloci e la colazione in famiglia. Infine non passano inosservate le foto che la conduttrice si è scattata in bagno dove ha un splendida vasca in stile retrò.

Caterina Balivo. allenamenti in casa

La conduttrice ama stare in casa. Durante il Covid ha fatto diverse dirette dal suo appartamento e spesso si è mostrata mentre si allena. Caterina ama particolarmente il pilates a cui dedica, quando ne ha la possibilità, almeno un’ora al giorno. Non manca tuttavia l’allenamento intensivo con pesi e attrezzi vari.

La Balivo riesce ad ottenere risultati soddisfacenti dal suo allenamento, anche se non nasconde che il suo segreto, oltre alla costanza, è legato alla musica che ascolta: ha una passione per Taylor Swift che sente ogni volta che fa attività fisica.