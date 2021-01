Alessio Guidi: chi è, età, lavoro, Instagram, La Pupa e Il Secchione e viceversa 2021  

Alessio Guidi è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Ha 20 anni, è di Prato. E’ uno studente di marketing. Elegante, educato e un po’ snob… un classico galantuomo. La sua pettinatura lo caratterizza, rendendolo un secchione 2.0. Punta a diventare ricco. Odia l’ignoranza e si irrita facilmente. Crede che l’ignoranza generi mostri ed è severo con chi sbaglia il congiuntivo. Alessio parla tre lingue ed è iscritto al secondo anno della facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio per merito. È un ragazzo determinato e sicuro di sé e chi lo conosce lo definisce “toscano d’altri tempi”, visto che, nonostante la giovane età, parla e si comporta come una persona molto più adulta.

Ha partecipato, in passato, anche a ‘Ciao Darwin’ (su Canale 5) e ‘Guess my age’ (Tv8).

Il suo account Instagram @superricciolo, ad oggi, vanta appena 602 followers.

La Pupa e Il Secchione e viceversa 2021: il meccanismo della gara

Le otto coppie si cimenteranno in complicate prove di ingegno e logica, ma anche di forza, seduzione e agilità. Altra novità di questa edizione riguarda una difficile sfida che i concorrenti dovranno affrontare tutte le settimane: l’interrogatorio. Il Professor Diego Verdegiglio rivolgerà serrate domande di cultura generale a pupe e pupi per valutare il loro percorso e il loro impegno nello studio. Chi vincerà questa prova avrà un notevole vantaggio: togliere due punti in classifica a un’altra coppia.

In ogni puntata, le pupe, i secchioni e i Viceversa riceveranno dei voti in base al grado di superamento delle gare. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una coppia, invece, a fine serata, verrà eliminata dopo aver disputato il temuto “bagno di cultura”. Chi riuscirà ad approdare alla finale si affronterà per conquistare i il montepremi.