Andrea De Santis: chi è, età, lavoro, Instagram, La Pupa e il Secchione e viceversa 2021  

Andrea De Santis è uno dei nuovi concorrenti de ‘La Pupa e Il Secchione e Viceversa 2021’, in onda, stasera 21 gennaio 2021, in prima serata, su Italia 1 con la conduzione di Andrea Pucci e la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani.

Conosciamolo meglio:

Ha 23 anni, è di Castrovillari (Cosenza). E’ uno studioso di storia.

Andrea ha una grandissima passione per i treni e per la storia delle stazioni ferroviarie, tanto da dedicarci anche la sua tesi di laurea, raggiunta con 110 e lode. I suoi unici hobbies sono studiare, leggere e approfondire ogni argomento. Da grande vorrebbe fare l’insegnante ma anche il bibliotecario, perché adora gli archivi e i vecchi libri. Oggi vive a Firenze e la sua vacanza ideale è in Calabria, la sua terra d’origine, senza eccessi, ma solo relax, sotto l’ombrellone, leggendo un bel libro. Con le donne ha da sempre un tempismo pessimo: le sue tre relazioni sono durate circa tre mesi… in tutto.

Il suo account Instagram @andre_desantis conta appena 706 followers.

La Pupa e Il Secchione e viceversa 2021: gli ospiti d’eccezione

Nel corso del programma, il cancello della villa si aprirà a diversi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo che giudicheranno le prove a cui i ragazzi saranno sottoposti. Tra questi Iva Zanicchi, Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmelo Abbate. Tra gli ospiti anche Vladimir Luxuria, Roberto Giacobbo, Giulia Salemi, Francesca Brambilla, Laura Cremaschi, Diego Dalla Palma, Carmen Di Pietro, Giorgio Mastrota, Claudia Ruggeri, Enzo Salvi, Jo Squillo, Natalia Titova e Antonio Zequila.