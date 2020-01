La pupa e il secchione, Stefano Beacco nud0 (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 21 gennaio 2020

Il pupo stripper si gode un bagno al tramonto dopo aver ricevuto il premio ricompensa vinto nella prova de La pupa e il secchione e viceversa.

Nel terzo appuntamento de La pupa e il secchione lo stripper Stefano Beacco e la sua secchiona Scalzi si godono il loro premio ricompensa vinto durante la prima prova della puntata con ospite Christian Fregoni, il bagnino campione di Caduta Libera. Ai due è stato concessa una serata romantica da soli fuori dalla villa, i due sono stati portati in una spiaggia davanti ad un tramonto mozzafiato.

Stefano e Scalzi passeggiano per la riva, la voglia di un bagno notturno è tanta e il giovane pupo chiede alla secchiona se è disposta a tuffarsi con lui. La ragazza lo rimbalza "Fallo tu".

Stefano non se lo fa ripetere due volte: via la maglietta, i pantaloni e...gli slip! Si lancia in un tuffo completamente nud0 mentre l'occhio indiscreto della telecamera riprende il suo fondoschiena, certo censurato, ma senza lasciare troppo spazio all'immaginazione.

