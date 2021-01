Gianluca Tornese: chi è il concorrente de La Pupa e Il Secchione e viceversa  

Gianluca Tornese è uno dei concorrenti de La Pupa e Il Secchione e viceversa, seconda edizione del reboot del reality andato in onda nei primi anni Duemila su Italia 1. Il programma torna con la conduzione di Andrea Pucci, sempre sulla rete giovane di Mediaset. Il ragazzo partecipa in qualità di “pupo“.

Il Tornese non è affatto sconosciuto al piccolo schermo. Nella stagione 2015-2016 ha partecipato al dating show Uomini e Donne, che va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi.

Nato in provincia di Napoli 26 anni fa, sin da piccolo sogna di diventare calciatore, tifando naturalmente per i partenopei. Cresce con la madre Antonella e i cani Max e Sophie. Tra i suoi interessi, ama moltissimo viaggiare. Su Instagram vanta 87.400 follower.

Nella trasmissione della moglie di Maurizio Costanzo Gianluca ha inizialmente corteggiato Valentina Dallari, per dirottare le sue attenzioni in un secondo momento su Nilufar Addati. Il cambio di interesse è derivato dal fatto che Valentina gli avesse preferito il modello e influencer Andrea Melchiorre. Non gli andò benissimo nemmeno con Nilufar. La ragazza gli diede un due di picche per Giordano Mazzocchi.

Il ragazzo, attualmente modello e influencer, nel 2015 è entrato a far parte della Aicos Management di Eliana Michelazzo, grazie alla quale ha iniziato a fare serate e ospitate all’interno delle discoteche. In un’intervista radiofonica rilasciata ormai sei anni fa, non escluse la possibilità di diventare tronista di Uomini e Donne (“Per adesso no, domani chissà“), commentando il fallimento con Valentina: