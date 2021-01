Il calciatore Nicolò Zaniolo ancora al centro del gossip dopo aver pubblicato, nelle ore precedenti, una dedica d’amore sui suoi profili Social. Il giovane infatti ha condiviso online uno stralcio del brano Completamente, del gruppo The Giornalisti – canzone che parla d’amore e di quanto il protagonista sia Completamente, per l’appunto, innamorato della sua bella. Niente di strano se non fosse che la Storia pubblicata su Instagram da Nicolò Zaniolo non fosse semplicemente una canzone che a lui piace molto, ma una vera e propria dedica d’amore.

Il giocatore della Roma tagga nella sua condivisione Instagram una certa Miss M, della quale però non fa il nome, ed ecco che il Gossip è fatto. Nelle settimane precedenti in molti avevano ipotizzato che Zaniolo fosse attualmente impegnato, in gran segreto, con Madalina Ghenea. La misteriosa Miss M, dunque, è davvero lei?

Dal canto suo, la ragazza smentisce . L’attrice è stata immediatamente bombardata dalle domande da parte dei fan: “Madalina, sei fidanzata oppure no?”. Nicolò Zaniolo ha cancellato immediatamente la Storia – ma comunque troppo tardi rispetto ai tempi del Gossip – e Madalina ha commentato: “No“, seccamente. L’attrice dunque sostiene di non essere fidanzata e smentisce le voci che la vogliono sempre più intima con lo sportivo.

Come stanno realmente le cose? Ah, saperlo. Quel che è certo è che i fan di lui, ma anche i fan di lei, siano davvero molto curiosi di scoprirne di più. Nel frattempo, si conclude positivamente l’altro scoop che ha coinvolto il giovanissimo Nicolò Zaniolo solo qualche settimana fa: la gravidanza dell’ex fidanzata Sara. Zaniolo infatti, avrebbe lasciato Sara dopo aver scoperto che fosse incinta, nonostante agli inizi il bimbo fosse stato molto desiderato da entrambi.

Come leggiamo su Gossipetv, però, Zaniolo ha già confermato di voler riconoscere il bebè che Sara porta in grembo.